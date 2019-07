Für einen Tag haben die Kölner Filialen der Drogeriemarkt-Kette "ROSSMANN" am Wochenende ihren Namen geändert - und zwar in "ROSSAntony" . Anlass war der "Christopher Street Day" , bei dem das Unternehmen mit einem eigenen Truck unterwegs war, um Flagge zu zeigen: "für die Rechte und die Vielfalt aller Menschen unabhängig von Geschlecht, geschlechtlicher Identität oder sexueller Orientierung", so das Unternehmen. Ehrengast auf dem "ROSSMANN"- ... äh! ... "ROSSAntony"-Truck war natürlich: der "verrückte Engländer" höchstpersönlich. Das gemeinsame Credo:

Worte, die der beliebte Sänger und Entertainer auch jenseits seiner Kooperation mit der Drogeriemarkt-Kette mehrfach geäußert hat - nicht zuletzt in seinen Songs. Allein seine deutschsprachige Version des Gloria-Gaynor-Hits "I am, what I am" ist ein deutliches Statement.