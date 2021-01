Erfolgreiche Telenovela Ross Antony steigt bei "Rote Rosen" ein

Auftritte als Schauspieler sind für den 46-jährigen Briten jedoch nicht neu. Schon früh stand er auf vielen Musical-Bühnen. 1995 schloss er eine Ausbildung an der Guildford School of Acting for Music, Dance and Drama mit Diplom ab und arbeitete seitdem als Musicaldarsteller. Ab 1997 stand er dann auch auf deutschen Musicalbühnen. Schon 2009 hatte er außerdem Gastauftritte in den Serien "Unter uns" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" - nun kommt noch "Rote Rosen" hinzu.