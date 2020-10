Natürlich sind die beiden nicht allein unterwegs. Sie werden musikalisch begleitet von vielen Schlagerstars, die ihre Musik an den schönsten Ecke von Thüringens Mitte präsentieren. So hat Vincent Gross bei seinem Hit "Ich schenk dir mein Herz" eine ganz besondere Aussicht. Er steht dabei nämlich auf dem Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich. Sonia Liebing hingegen präsentiert ihren aktuellen Hit an der Talsperre Schmalwasser und Marina Marx performt an einem historischen Ort - in der Forschungsbibliothek Gotha. Es gibt also einiges zu entdecken.