Nicht nur mit den Entenküken sorgte Ross bei seinen Fans in diesem Jahr schon für Erstaunen. Bei Florian Silbereisens TV-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" im Januar überraschte der Engländer mit einem völlig neuen Look: Er hatte nicht nur noch mehr an Gewicht verloren, insgesamt hat Ross nun 26 Kilogramm abgenommen, er trat auch mit einem eher coolen, statt glitzernden Style auf. Die Haare dunkler und statt Glitzerjacket kam der 50-Jährige in schwarzer Lederjacke.