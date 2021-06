Endlich ist es soweit und der Sommer ist da - in seiner ganzen Pracht. Und was könnte besser zur schönen Jahreszeit passen, als die traumhafte Kulisse des bunten Blumen- und Pflanzenmeers der Bundesgartenschau in Erfurt - und natürlich jede Menge Schlagermusik zum Mitsingen! Am 31. Juli ist es soweit und eine neue Ausgabe der "Ross Antony Show" steht in den Startlöchern. Schlagerstar und Showmaster Ross Antony begrüßt tolle Stars und große Talente. Mit dabei werden unter anderem sein: