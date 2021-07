Das wird ein Abend voller Schlager, Spaß und guter Laune: Bei der Ross Antony Show am 31. Juli um 20:15 Uhr im MDR Fernsehen geben sich die großen Stars ein Stelldichein. Und um die Vorfreude auf die große Show noch weiter zu steigern, werfen wir hier schon einmal einen Blick auf einige der Gäste auf Ross Antonys Bühne.

Mit Stereoact stehen zwei tolle Produzenten und DJs auf der Bühne, die schon Riesenhits wie Kerstn Otts "Die immer lacht" zum ganz großen Erfolg verholfen haben. Mit Mike Leon Grosch kommt außerdem einer der Durchstarter der letzten Zeit zu Ross in die Show. Mit "Wenn wir uns wiedersehen" brachte er Ende April sein erstes Album seit 2006 heraus. Rock- und Schlagersänger Wolfgang Ziegler gehörte mit der Gruppe "Wir" zu den Stars der DDR und ist auch heute noch solo erfolgreich unterwegs.

Schlager-Newcomer Chris Cronauer Bildrechte: imago/Eibner

Genau wie Ramon Roselly nahm auch die Schlager-Newcomerin Paulina Wagner an der Castingshow teil. Nun steht sie in den Startlöchern für ihre Schlager-Karriere und man darf gespannt sein, was sie bei der Ross Antony Show präsentieren wird. Und auch weitere Newcomer und Talente werden bei Ross auf der Bühne stehen wie etwa Chris Cronauer, Saskia Leppin, Hahn und Nea Marten.