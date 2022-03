Der Frühling klopft so langsam an alle Türen, es wird wärmer und die triste Winterstimmung weicht allmählich aus den Wohnzimmern. Für die gute Laune sorgt am Samstag, den 19. März, um 20:15 Uhr im Mitteldeutschen Rundfunk der Moderator Ross Antony mit der ersten Ausgabe seiner "Ross Antony Show" im Jahr 2022.