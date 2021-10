Am 30. Oktober ist es wieder soweit: Die Ross Antony Show steht in den Startlöchern und wartet auf mit großen Schlagerstars und toller Musik. Neben den beliebten Stars wie etwa Semino Rossi, Nik P. und Olaf Berger ist es Ross besonders wichtig, auch Schlager-Newcomern eine Bühne zu bieten. Diesmal freut er sich zum Beispiel auf das Schlager-Duo "Zwei wie eins". Theres und Philipp kommen aus der Bergstadt Freiberg in Sachsen und sind neben der Bühne auch im normalen Leben ein Paar.