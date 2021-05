Mit Vivien Gold, Ela und Faso sind bei der "Ross Antony Show" am 15. Mai im MDR drei Künstler am Start, die für einige Schlagerfans neu sein dürften. Die drei begeistern mit tollen Stimmen - und bringen spannende Songs mit zur großen Show! Doch wer sind die drei Durchstarter?

Die gebürtige Cottbuserin Vivien Gold nahm bereits früh Gesangsunterricht am dortigen Konservatorium. Ihre Texte schreibt die Schlagersängerin selbst und hat schon mit so berühmten Musikern wie Peter Plate von "Rosenstolz" zusammen gearbeitet. Mit "Rosenstolz" oder "Pur" würde Vivien auch gerne mal ein Duett singen. Ihr Lieblingsschlager ist allerdings weder von der einen, noch der anderen Band, sondern "Ich war noch niemals in New York" vom 2014 verstorbenen Musiker Udo Jürgens aus dem Jahre 1982.