Durch die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" wurde sie bekannt, jetzt startet Paulina Wagner in der Schlagerwelt durch. Bei Ross Antony hat sie ihre Debütsingle "Vielleicht verliebt" im Gepäck, das erste Album soll noch in diesem Jahr folgen. Über die Chance, nach ihrem vierten Platz bei "DSDS" ihren Fans nun ihre eigene Musik präsentieren zu dürfen, freut sich die Sängerin riesig:

Saskia Leppin Bildrechte: Denny Schulze – Pulsschlag Music

Mit Saskia Leppin erklimmt eine erfahrene Sängerin die Bühne bei Ross Antony. Die Hamburgerin, die eine dreijährige Ausbildung in „Tanz, Gesang und Schauspiel“ an der Stage School in Hamburg absolvierte, spielte bereits in großen Musicals wie „Elisabeth“ und „Ein Käfig voller Narren“ mit. 2016 brachte sie mit "Alles auf Anfang" ihr erstes Album heraus. Nun hat sie eine neue Single am Start, die sie mit zu Ross in seine Show bringt: "Es hört niemals auf".