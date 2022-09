Matze Knop in der Maske. Bildrechte: MDR

So ganz einfach war die Rolle für Matze Knop, der immer wieder in die Haut von Musik- oder Fußball-Stars schlüpft, allerdings nicht. Olaf der Flipper habe nämlich keine sehr markante Sprache, dafür aber bestimmte Gesten, die er auf der Bühne immer mache, sagt Matze Knop während seiner Verwandlung in der Maske. Besonders angetan hat es ihm aber Olafs rotes Glitzer-Sakko - gleichzeitig auch die größte Herausforderung: