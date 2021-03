Wenn er kommt, wird's bunt: Ross Antony. Bildrechte: JürgensTV/Beckmann

In der traditionellen Walpurgisnacht startet der Entertainer in den Wonnemonat Mai. Am Freitag, den 30. April, um 20:15 Uhr präsentiert Ross Antony im MDR Fernsehen die Sendung "Tanz in den Mai". Bei ihm gibt es jede Menge flotte Tanzmusik, schwungvolle Videoclips sowie Wissenswertes, Lustiges und Spannendes zur Walpurgisnacht.



Nur zwei Wochen später ist der Schlagerwirbelwind in seiner eigenen Samstagabend-Show zu sehen. Am 15. Mai um 20:15 Uhr läuft im MDR Fernsehen "Die Ross Antony Show". Wie man Ross Antony kennt, wird es in der Schlagershow nicht nur tolle Musik von großartigen Künstlern geben, sondern sicher auch die ein oder andere Überraschung für die Zuschauer und seine Gäste. Wir dürfen gespannt sein!