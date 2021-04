Normalerweise verabreden sich an diesem Abend, in der Nacht vor dem Maifeiertag, allerorts Feierfreudige, um gemeinsam bei viel Musik und Tanz in den neuen Monat zu starten. In diesem Jahr wird es Partys, Feiern in Diskotheken und Konzerte unter dem Maibaum leider nicht geben können. Umso mehr werden Ross Antony und Julia Lindholm bei "Tanz in den Mai" im MDR schon mal ein bisschen Frühlingsfeeling aufkommen lassen.