2004 hatte Lucas Cordalis seinen Vater Costa zum Camp begleitet.

Auch in diesem Jahr ist er ein begeisterter Zuschauer des Formats. Im Interview mit "Meine Schlagerwelt" sagte er, dass er findet, dass es für die Teilnehmer von Jahr zu Jahr schwieriger wird. Allein, was die Camper heute essen müssten, da wäre das, was die Teilnehmer damals angeboten bekommen hätten, eine Vorspeise gewesen, so der Entertainer.



Von Anfang an waren bei der Show Schlagerstars dabei. Der allererste Dschungelkönig im Jahr 2004 war Costa Cordalis. Insgesamt nahmen bisher 13 Schlagersänger*innen an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" teil. Zwei Mal gewannen Schlagerstars die Show: Costa Cordalis und Ross Antony. Warum werden ausgerechnet Schlagerstars so gern und oft für das Dschungelcamp engagiert? Das denkt Dschungel-"Experte" Ross Antony: