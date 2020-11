Ute Freudenberg gibt Ross Antony ein Küsschen. Bildrechte: imago images/POP-EYE

Auch Ute Freudenberg ist von ihrem Kollegen hin und weg. Der Zeitschrift sagte sie, dass sie und Ross sich super verstünden und Ross Antony ein wunderbarer Kollege und Mann sei.



Bei der Albumproduktion wurden vier Songs mit Ute Freudenberg und Paul Reeves aufgenommen: "Herzwärme", "Es ist Weihnachten", "Mele Kalikimaka" und "Do they know it's christmas".



Ute Freudenberg und Ross Antony sind absolute Weihnachtsfans



Ross Antony liebt das Weihnachtsfest über alles. Bereits im November schmücke er das ganze Haus, die Familie habe mehrere Weihnachtsbäume und es glitzere drinnen und draußen. Er fange bereits so früh an, um die weihnachtliche Athmosphäre so lange wie möglich genießen zu können. Dabei werde jedes Zimmer geschmückt und in jedem stehe auch ein Weihnachtsbaum.



Ute Freudenberg bekennt, dass sie als Thüringerin ein echtes Weihnachtsmädel sei.



Wer Ute und Ross wiedersehen möchte, am 28. November sind beide zu Gast bei Florian Silbereisen im ADVENTSFEST DER 100.000 LICHTER.