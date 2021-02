Glücklich: Ross Antony und Paul Reeves. Bildrechte: imago images / APress

Ross Antony hatte es in seinem Leben nicht immer leicht. Er musste in seiner Jugend um die Akzeptanz seiner Homosexualität kämpfen, die Ausbildung an der Dramaschule in England bewältigen und die seelische Krise nach dem Verlust seines Vaters überwinden. In seinem Buch erzählt Ross humorvoll und tiefsinnig aus seinem Leben und gibt Tipps zum Umgang mit Krisen.



Heute hat Ross Antony sein privates Glück bei seinem Mann Paul Reeves gefunden. Seit 2006 leben die beiden in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft, seit 2017 sind sie offiziell verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder, die jedoch aus der beruflichen Öffentlichkeit herausgehalten werden.



In seinem Buch "Gute Laune glänzt & glitzert" erinnert Ross Antony die Leser stets aufs Neue daran, dass das Leben kurz ist und dass man jeden Augenblick dankbar genießen soll.