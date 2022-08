"Die ersten Weihnachtssachen kommen Ende August in die Geschäfte und da haben wir gesagt, wir schließen uns an", erzählt uns Ross Antony auf die Frage, warum man im Hochsommer ein Weihnachtsbackbuch veröffentlicht. Und tatsächlich dürften die ersten Lebkuchen- und Spekulatius-Packungen in den Supermärkten nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Weil es selbstgemacht aber sowieso am besten schmeckt, will der Entertainer seine Fans mit seinem mittlerweile zweiten Backbuch und neuen Rezepten inspirieren. Schon bei seinem ersten Backbuch setzte er auf die englischen Back-Rezepte seiner Oma - der eigentliche Grund für seinen unerwarteten Buch-Erfolg, wie Ross vermutet. Und auch beim zweiten Buch kommen die Rezepte wieder aus der Familie, wie er uns im Interview verrät:

Jetzt kommt ein Weihnachtsbackbuch von mir, wieder mit Rezepten von meiner Oma, von meiner Mutter und sogar von meiner Schwester dieses Mal. Auf den letzten paar Seiten gibt es Cocktails und die sind von mir. [lacht]

Ross Antony mit Zuckerstreuselbart. Bildrechte: EMF Verlag Am 23. August - also etwa vier Monate vor Weihnachten - erschien das Werk unter dem Titel "Weihnachtsbacken mit Ross". Darin verspricht er seine 50 Lieblings-Backrezepte rund um das Weihnachtsfest - das englische Weihnachtsfest wohlgemerkt. "Es ist wirklich typisch Englisch wieder", erzählt Ross. "Die Leute können viel ausprobieren und mal schmecken, was wir über Weihnachten in England essen. Wir haben auch Kekse, wir haben tolle Christmas Puddings und Christmas Cakes."

Der 48-Jährige, der durchaus auch für seine ausgefallenen Outfits bekannt ist, hat sich für das Buchcover etwas Besonderes einfallen lassen. Dort ist er nämlich mit einem bunten Bart aus Zuckerstreuseln zu sehen. "Das Cover habe ich mir selbst ausgedacht und das ist kein Photoshop", verrät er. "Die Streusel habe ich mir selber angeklebt, das ist alles echt. Und danach hab ich die abgeschleckt, das war sehr gut", gibt er lachend zu.

Weihnachtsfan Ross Antony