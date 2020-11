Weihnachten wird in diesem Jahr ein ganz besonderes Fest. Auf vieles müssen wir coronabedingt verzichten, nicht jedoch auf wundervolle Weihnachtsmusik. Damit es besonders heimelig zu Hause in der Weihnachtszeit wird, hat sich Ross Antony an ein neues Weihnachtsalbum gewagt. Am 6. November erscheint "Lass es glitzern - Weihnachten mit Ross" .

Ross Antony, Ute Freudenberg und Paul Reeves sind schon in Weihnachtsstimmung. Bildrechte: Telamo / Andre Weimar

13 Titel finden sich auf "Lass es glitzern", davon vier, die vom Trio Antony, Reeves und Freudenberg zusammen eingesungen wurden. Die vier gemeinsamen Titel sind "Herzwärme", der völlig neu für die drei geschrieben wurde, "Es ist Weihnachten", ein Lied von Ute Freudenberg, der englische Weihnachtsklassiker "Do they know it's christmas" und noch ein ganz besonderer Titel: "Mele Kalikimaka", ein hawaiianisches Weihnachtslied. Als Musiktitel wurde "Mele Kalikimaka", was "Fröhliche Weihnachten" bedeutet, schon durch die Aufnahme von Bing Crosby und den Andrew Sisters 1950 bekannt. Vor allem von diesem ungewöhnlichen und hierzulande noch wenig bekannten Weihnachtssong ist Ross Antony sehr begeistert: