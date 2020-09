Weil Roy Black die Hauptrolle in der ersten und zweiten Staffel der Erfolgsserie "Ein Schloss am Wörthersee" spielte, wurde dem viel zu früh verstorbenen Schauspieler und Sänger jetzt genau am Drehort seiner Erfolgsserie, am Wörthersee in Velden, ein Denkmal gesetzt - die Büste seines Kopfes.

Vier Tage nach der Enthüllung der Büste, war sie verschwunden. Dazu musste sie sogar aus ihrer Verankerung gerissen werden. Nach weiteren vier Tagen jedoch tauchte die Büste wieder auf - im Garten eines Hausbesitzers in Velden, eingepackt in einen Plastiksack. Die Veldener Tourismus GmbH vermutet auf ihrer Facebook-Seite, dass die Unbekannten womöglich kalte Füße bekommen hätten, sie seien in der Tatnacht von eine Überwachungskamera gefilmt worden.

Einer freut sich besonders über die Rückkehr der Büste: Der langjährige Wegbegleiter Roy Blacks – Otto Retzer.

Gott sei Dank, haben wir ihn wieder. Otto Retzer kurier.at

Das Konterfei soll jetzt wieder hergerichtet und anschließend mit Beton verstärkt werden. "Damit der Roy nicht noch einmal um den See geistert," so Retzer.

Roy Black - Der Schauspieler mit dem strahlenden Lächeln

Roy Black und Uschi Glas in "Hochwürden drücken ein Auge zu". Bildrechte: MDR/ARD/Degeto Der 1943 geborene Gerhard Höllerich hat sich als Teenager selber das Gitarrespielen beigebracht. Mit drei Schulfreunden gründete er die Band: "Roy Black and his Cannons". Der Künstlername für den Sänger und Frontmann war schnell gefunden: Roy als Hommage an sein Idol Roy Orbison, Black für sein schwarzes Haar. Plattenproduzent Hans Bertram besuchte eine ihrer Shows und auf Roy Black aufmerksam wurde.



Er produzierte mit ihm unter anderem den Schlagertitel "Du bist nicht allein", mit dem Roy Black der Durchbruch gelang. Mit "Ganz in Weiß" wurde er über Nacht zum Star. Damit endete die musikalische Zusammenarbeit mit "The Cannons". Roy Black feierte Erfolge mit Hits wie "Schön ist es, auf der Welt zu sein" (mit der damals zehnjährigen Anita Hegerland) und "Das Mädchen Carina". Außerdem glänzte er zudem in zahlreichen Musikfilmen - meist an der Seite von Uschi Glas. Allein bis 1974 gingen zehn Millionen Singles und gut 1,5 Millionen Langspielplatten mit Roy-Black-Schlagern über die Ladentheken. Viele dieser Hits stammen aus der Feder von Rolf Arland, dem Großvater von Sänger und Moderator Maximilian Arland.