Roy Black feierte Anfang der 90er-Jahre als Hotel-Chef Lennie Berger in der Serie "Ein Schloss am Wörthersee" Erfolge. Wie einer der Serien-Macher der "Bild"-Zeitung sagte, soll am 6. Juni 2023 im Schlosshotel im österreichischen Velden eine Jubiläumsparty steigen. Und auf dieser soll, so der Plan, Roy Black als Überraschungsgast auftreten.

Drehort der Serie: Falkensteiner Schlosshotel Velden. Bildrechte: IMAGO / Steve Bauerschmidt

Die erste Episode der RTL-Fernsehserie wurde am 17. Oktober 1990 ausgestrahlt. Die in drei Staffeln gedrehten insgesamt 33 Folgen wurden von Abermillionen Menschen gesehen, das Schauspieleraufgebot mit prominenten Darstellern aus Europa und den USA war einzigartig. Neben dem festen Darsteller-Team gab es in jeder Folge Gastrollen, die von internationalen

Schauspiel- oder Musikstars gespielt wurden. Hildegard Knef glänzte ebenso in einer Gastrolle wie Larry Hagman oder Pierre Brice. Die Serie wurde in mehr als 40 Länder verkauft, darunter Südafrika und die Volksrepublik China. Allein die erste Folge sahen in Österreich rund zwei, in Deutschland mehr als sechs Millionen Menschen.