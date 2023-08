Das Grab von Roy Black. Bildrechte: IMAGO / Stefan M Prager

Torsten Höllerich lebt mit seiner Frau und dem drei Jahre alten Sohn Dominique in Kolumbien. Der 47-Jährige ging mit 30 nach Kolumbien, um dort neu anzufangen. Als er 15 Jahre alt war, starb sein Vater im Alter von 48 Jahren. Elf Jahre später nahm sich Torstens Mutter, Silke Höllerich, mit 56 das Leben. Torsten hatte im Alter von 25 Jahren beide Eltern verloren. In Kolumbien lernte er seine jetzige Ehefrau Maria Fernanda kennen, vor drei Jahren wurde der kleine Dominique geboren. Jetzt hat das Schicksal Torsten Höllerich erneut hart getroffen.



Nach dem Bericht steht die Familie von Maria Fernanda den beiden in dieser schweren Zeit der Trauer nach dem Verlust ihres Babys bei, der größte Halt sei Söhnchen Dominique.