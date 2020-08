Daniel Küblböck und Otlile Mabuse 2015 bei Let's Dance. Bildrechte: imago/APress

Daniel Küblböck hatte als gerade 18-Jähriger Ende 2002/Anfang 2003 in Köln bei der ersten Staffel der Castingshow Deutschland sucht den Superstar teilgenommen und am Ende den dritten Platz belegt. Mit der Single You Drive Me Crazy (produziert von Dieter Bohlen) kam Küblböck an die Spitze der Charts in Deutschland. Fortan war er Dauergast in verschiedenen Fernseh-Formaten. Er machte bei der Reality-Show "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" mit und tanzte bei "Let's dance".



Anfang September 2018 unternahm Daniel Küblböck mit dem Kreuzfahrtschiff AIDAluna eine private Reise von Hamburg nach New York.



Seit dem 9. September 2018 ist Daniel Küblböck auf See verschollen. Er soll gegen vier Uhr morgens (Ortszeit) vor der Küste Neufundlands über Bord gegangen sein. Die Position im Nordatlantik befindet sich etwa 185 km nördlich von St. John’s (kanadische Provinz Neufundland und Labrador) in der Labradorsee. Die Wassertemperatur betrug in dem Seegebiet zu dem Zeitpunkt etwa 10 °C.