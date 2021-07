Bill Ramsey 1959 am Anfang seiner Karriere. Bildrechte: IMAGO / United Archives

William "Bill" McCreery Ramsley wurde am 17. April 1931 in Cincinniati im US-Bundesstaat Ohio geboren. Von 1949 bis 1951 studierte er in New Haven Soziologie und Wirtschaft, nebenher trat er als Jazz- und Bluessänger auf. Wegen des Koreakrieges wurde in den USA die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt und Ramsey musste seinen Dienst bei der United States Air Force in Deutschland ableisten. Er trat im heute noch existierenden Jazzkeller in Frankfurt am Main auf, später auch auf Jazzfestivals. 1958 bekam Bill Ramsey seinen ersten Plattenvertrag und 1959 eroberte er mit dem Titel "Souvenirs" die Spitze der deutschen Hitparaden. Der nächste Nummer-eins-Hit gelang Bill Ramsey 1961 mit "Pigalle (Die große Mausefalle)".



Auch in dem Filmbranche konnte Ramsey beachtliche Erfolge feiern. Zwischen 1955 und 2009 spielte er in 31 Filmen mit, war unter anderem 1964 in "Old Shatterhand" und 1997 im "Tatort" zu sehen. Außerdem arbeitete Bill Ramsey als Dozent für Musik und Darstellende Kunst an der Hamburger Hochschule und moderierte seit Ende der 80er Jahre bei hr2 Kultur die Radiosendung "Swingtime".