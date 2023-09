Kosmetische Eingriffe sind bei vielen Prominenten längst gang und gäbe. Mittlerweile diskutieren manche das einstige Tabuthema auch öffentlich. So auch Sänger Sasha (51), der kürzlich in der Bild-Zeitung über seinen missglückten Eingriff sprach – und klipp und klar machte: Nie wieder würde er sich freiwillig unters Messer legen.

Besagte Operation liegt bereits rund zehn Jahre zurück. 2014 hatte sich der Gewinner zahlreicher Musikpreise einer Haartransplantation unterzogen. Bei Haartransplantionen werden Haarfollikel vom Körper an die gewünschte Stelle – in der Regel der Kopf – eingesetzt. Hierfür seien Sasha Löcher in der Kopfhaut gestanzt worden, was sehr schmerzhaft gewesen sei und zu heftigen Schwellungen geführt habe. Die Operation sei "eine ziemliche Metzgerei" gewesen, so der gebürtige Soester.