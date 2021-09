In der Sendung "MDR um 4" begrüßte in dieser Woche Moderator René Kindermann Sängerin Kerstin Ott. Der Anlass: Kerstin hat unter dem Titel "Nachts sind alle Katzen grau" gerade ihr brandneues Album veröffentlicht. Während des Talks gibt es alltäglich eine Runde, in der sich Moderator und Gast zufällig ausgewählte Fragen stellen. Und so kam es, dass René Kindermann Kerstin Ott fragte, welche dunkle Seite in ihr schlummert.