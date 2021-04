Milva bei einem Auftritt 1986 - hier ist die Künstlerin 47 Jahre alt. Bildrechte: imago images / teutopress

Milva wurde am 17. Juli 1939 als Tochter eines Fischhändlers und einer Schneiderin in einem kleinen Ort an der Mündung des Flusses Po geboren. Eigentlich träumte das junge Mädchen davon, Schneiderin zu werden, wie so viele in der Gegend. Doch die Familie war arm und um sie finanziell zu unterstützen, trat Maria Ilva Biolcati als ganz junge Frau in Nachtlokalen auf. Als sie 19 war, wurde sie bei einem Nachwuchswettbewerb des italienischen Staatsfernsehens entdeckt und einem großen Publikum bekannt. Zu Milvas bekanntesten Liedern gehören "Hurra, wir leben noch", "Freiheit in meiner Sprache", der Schlager "Er war gerade 18 Jahr" sowie Songs von Bertolt Brecht und Mikis Theodorakis.