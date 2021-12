Martin Hein, Sandro Malinowski und sein Papa Fredi (v.l.n.r.). Bildrechte: IMAGO / Future Image

Sandro ist der Sohn des Fantasy-Sängers Fredi Malinowski, der selbst bereits in zweiter Ehe lebt. Aus erster Ehe stammen neben Sandro noch zwei weitere Kinder. 2017 outete sich Fredi als bisexuell und machte die Beziehung zu einem Mann öffentlich, den er 2018 auch heiratete. Zusammen mit Martin Hein bildet er das Schlager-Duo Fantasy, welches mit vier Nummer-Eins-Alben eine der erfolgreichsten deutschen Schlagerbands ist. Sandro selbst ist auch seit einigen Jahren als Schlager-Sänger unterwegs. 2016 trat er bei der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" an, in den darauffolgenden Jahren veröffentlichte er mit "Rendezvous" und "Verliebt" zwei Solo-Alben. Mit "Verliebt" erreichte er sogar Platz 5 der deutschen Album-Charts.



Den Heiratsantrag an Larissa erlebten auch noch andere Schlagerstars mit. Denn den machte er seiner Freundin bei einem Schlager-Open-Air in einem Urlaubs-Ressort in Dubai. Mit dabei waren unter anderem Fantasy, Die Schlagerpiloten und Andy Borg.