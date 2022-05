Santianos "Wenn die Kälte kommt"-Tour muss vorzeitig enden. Diese traurige Nachricht haben die Musiker am Sonntag, den 15. Mai, kurz vor ihrem Konzert in Düsseldorf ihren Fans überbracht. Auf Instagram meldete sich Sänger Björn Both mit der Info, dass sein routinemäßiger Corona-Test positiv ausgefallen sei. Auch ein PCR-Test habe dies im Anschluss bestätigt.

Mich haut das ein bisschen aus den Socken. [...] Ihr seht uns erschüttert. Ich kann nur sorry sagen zu euch, zu meiner Band und zu allen, die jetzt in die Röhre gucken. Santiano-Frontmann Björn Both Instagram

Corona brmenst seine gute Laune aus: Björn Both. Bildrechte: imago/Andreas Weihs Die gute Nachricht: Dem 57-jährigen Sänger geht es soweit gut. Er selbst sei über das Ergebnis sehr überrascht gewesen, denn er sei völlig symptomfrei. Auch die anderen Bandmitglieder meldeten sich kurz darauf auf ihrem Instagram-Kanal und bestätigten die Nachricht sichtlich geknickt. Die Corona-Erkrankung von Sänger und Gittarist Timsen habe man vor kurzem noch abfedern und seine musikalischen Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen können, bei Frontmann Björn sei das auch aufgrund der Kurzfristigkeit jedoch nicht möglich.

Neben dem Konzert am Sonntagabend in Düsseldorf sind vier weitere Auftritte vom plötzlichen Tour-Abbruch betroffen.

Diese Termine sind betroffen:

16.05. in Nürnberg

17.05. in Erfurt

18.05. in Berlin

19.05. in Rostock

Für die beiden Konzerte in Bad Segeberg am 21. und 22.05. besteht laut Band und Veranstalter jedoch noch Hoffnung, da sich Björn Both, sofern er symptomfrei bleibt, nach fünf Tagen freitesten könne.