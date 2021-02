Der 26-jährige Schotte Nathan Evans ist eigentlich Postbote. Umso überraschender ist es, dass er dem Genre der Seashantys, also der Seemannslieder, in den letzten Wochen zu neuem Ruhm verholfen hat - und das nahezu weltweit.

Hat seinen Job als Postbote mittlerweile zugunsten der Musik aufgegeben: Nathan Evans. Bildrechte: picture alliance/dpa/Universal Music | Jo Hanley

Auf der Videoplattform TikTok veröffentlichte er Ende Dezember eine Version des alten Shanty-Hits "Wellerman". Was danach passierte, ist kaum zu glauben. Innerhalb weniger Tage und Wochen verbreitete sich sein Clip im Internet, Millionen Menschen sangen mit und unzählige Coverversionen entstanden. Nathan Evans entfachte einen regelrechten Shanty-Hype und der ist noch immer in vollem Gange.



In genau diesem musikalischen Fahrwasser sind die Seebären von Santiano schon seit vielen Jahren zu Hause und nicht minder erfolgreich. Deshalb haben sie sich den Schotten nun an Bord geholt und veröffentlichen gemeinsam mit ihm dessen Superhit "Wellerman".