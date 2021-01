Santiano gehen wieder auf musikalische Reise. Ihre Fans sollten sich jedoch warm anziehen oder sich zumindest ein paar warme Gedanken machen, denn dieses Mal zieht es die fünf Musiker in die eisige Kälte. „Wenn die Kälte kommt“ so lautet der Titel des neuen Studio-Albums, welches am 7. Mai erscheinen soll.

Das Cover zum neuen Album "Wenn die Kälte kommt". Bildrechte: We Love Music / Universal Music Der Name ist kein Zufall, denn das Album soll Assoziationen wecken, an den Wettlauf zur Eroberung des Südpols durch die Seefahrer Scott und Amundsen. Die beiden Polarforscher hatten sich vor über 100 Jahren einen Wettlauf zum Südpol geliefert, welchen der Brite Robert Falcon Scott schließlich mit seinem Leben bezahlte.



Man könnte also meinen, auf dem sechsten Album von Santiano herrsche ein raues Klima. Den Musikern wird es aber vor allem um die großen musikalischen Gefühlswelten rund um Freundschaft, Zusammenhalt, Abenteuerlust, Liebe und Tod gehen.

Wir haben euch mitgenommen in eine Welt die euch nur als Seemann passieren kann, die euch nur auf dem Meer passieren kann. Und diesmal haben wir uns ausgesucht eine Welt voller Eis und Schnee und Kälte. Wir können es kaum ertwarten, diese Titel mit euch zu teilen. Santiano-Frontmann Björn Both facebook.com/SantianoMusik/

Mit fast vier Millionen verkauften Alben und unzähligen Auszeichnungen ist Santiano eine der erfolgreichsten deutsche Bands der letzten Jahre. Was die Jungs anfassen wird zu Gold. Bisher landete jedes ihrer Alben an der Spitze der Charts - das bedeutet: fünf Nummer-Eins-Alben in Folge. Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass es Anfang Mai mit "Wenn die Kälte kommt" ziemlich eisig zugeht an der Chartspitze.