Bildrechte: IMAGO / Andreas Weihs

Am Mikrofon und an der Gitarre, wie gewohnt, Björn Both, der allerdings erst kurz vor der Show in der Dortmunder Westfalenhalle angekommen war. Über den Grund sprach er mit Moderator Florian Silbereisen im Webmagazin, das anschließend an den SCHLAGERBOOOM in der ARD-Mediathek veröffentlicht wurde.

Björn Both wohnt und lebt bei Flensburg, sein Haus und seine Boote waren von der Sturmflut an Nord- und Ostsee am vergangenen Wochenende bedroht.