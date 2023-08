Frontsänger Björn Both

Wir machen diese Welt auf, wir machen auch keine Küstenschifferei. Wir gehen wirklich über die Weltmeere und sind so eine Art Weltensegler. Und diese Welt machen wir natürlich genauso visuell, als auch textlich, als auch musikalisch auf.

Hans-Timm "Timsen" Hinrichsen hat sichtlich Spaß auf der Tour. Bildrechte: IMAGO / Eibner

In allen Städten sind Fans aus ganz Deutschland zu Gast – unterschiedlichste Typen und Lebenstile. Santiano vereint in ihrer Musik Schlager, Rock und Shanty zu einer unverwechselbaren stimmungsvollen Mischung – das zieht viele verschiedene Zielgruppen an. Auf der Bühne genießen die Musiker dabei jeden Augenblick.



"Man gibt einfach alles und vergisst die Welt um sich herum – manchmal auch die Bandkollegen", sagt Hans-Timm "Timsen" Hinrichsen verschmitzt. "Hauptsache Spaß!"