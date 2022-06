Sarah Connor bei einem ihrer Auftritte. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Als Sarah Connor bei ihrem Konzert am 6. Juni in Schiffweiler die Geschichte von Sarah und ihrem Sohn Henry erzählte, wurde es still im Publikum. Die Sängerin kündigte an, dass sie eigentlich an dieser Stelle einen anderen Song spielen würde. Heute jedoch nicht. Sie habe auf Instagram einen Brief von einer Frau bekommen, den sie jetzt vorlese.