Es war ein ungewohntes Bild am vergangenen Sonntag in der RTL-Show "Menschen, Bilder, Emotionen". Das erste Mal seit 25 Jahren führten statt Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Karl-Teodor zu Guttenberg durch den Abend. Sarah Connor sollte eigentlich live im Studio auftreten, musste aber aufgrund einer "krassen Erkältung“ leider absagen. Sie ließ sich dennoch während der Sendung per Telefon zuschalten, auch um sich persönlich für ihre Absage zu entschuldigen. "Tut mir echt leid, dass ich nicht da sein kann“ sagte die Sängerin. Das ungezwungene Gespräch fand allerdings mit einem Kommentar Gottschalks ein jähes Ende.

Dort fragte sie ihre Follower "Ok was war das denn eben?“ , gefolgt von den Hashtags #alteweissemaenner und #rtlihrhabtnochvielzulernen.

Ihre weihnachtliche Stimmung lässt sich Sarah Connor aber nicht nehmen. Am Freitag zeigt der MDR um 20:15 Uhr ein Weihnachtskonzert der besonderen Art. Bei einer "Not So Silent Night" nimmt uns Sarah Connor mit auf eine Gefühlsreise durch die Weihnachtszeit. Mit Glitzern in den Augen und der Faszination von Weihnachten im Herzen - wird es festlich und tiefgründig, zuckersüß und ungezwungen, popmodern und locker. Eine Show voller Musik und emotionaler Geschichten rund um die besinnlichen Feiertage.