Obwohl die beiden seit elf Jahren geschieden sind, sind sie nach wie vor eng miteinander verbunden, schon wegen der zwei gemeinsamen Kinder. Als nun Marc Terenzi mit Jay Khan , 38, die Boygroup "Team 5ünf, gegründet hat, drückt Sarah Connor ihm ganz fest die Daumen. Das Konzept von "Team 5ünf" : Bekannte Boygroup-Hits auf deutsch covern. Die erste Single ist die deutsche Version des "Take That"-Klassikers "Back for Good" und nennt sich " Komm zurück zu mir" .

Sarah Connor und Marc Terenzi - vor 16 Jahren galten die beiden als Traumpaar des Showbusiness. 2004 heirateten die blonde Sängerin und der dunkelhaarige Frontsänger der Band "Natural" standesamtlich. 2005 wurde in der Doku-Soap Sarah & Marc in Love eine kirchliche Hochzeit nachempfunden, die 2005 in Katalonien stattfand. Das Paar hat zwei Kinder, die 2004 und 2006 geboren wurden. 2008 trennten sich Sarah Connor und Marc Terenzi, seit 2010 ist die Ehe geschieden.

Manager & Ehemann Florian Fischer und Sarah Connor. Bildrechte: dpa

Sarah Connor ist unterdessen wieder verheiratet. Seit 2010 ist ihr Manager Florian Fischer der Mann an ihrer Seite, die beiden haben zwei gemeinsame Kinder und gaben sich 2017 das Ja-Wort.



Marc Terenzi war unter anderem mit der ehemaligen Germany’s Next Topmodel-Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink liiert. Geheiratet hat er bisher nicht wieder.



Beide gemeinsamen Kinder, sowohl die 15-jährige Summer als auch der 17-jährige Tyler, haben sowohl Stimmen als auch Musikalität ihrer Eltern geerbt. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Marc Terenzi vor kurzem ein Duett mit seiner Tocher. Tyler Terenzi arbeitet schon fleißig an seiner Musikkarriere. Gemeinsam mit seinem Vater hat er ein Rap-Duett aufgenommen, was im Netz sehr gut ankommt.

(Quellen: Gala.de, Instagram.com)