Am 17. Dezember wurde bekannt, dass der Walfang-Gegner Paul Watson auf freien Fuß gesetzt und nicht an Japan ausgeliefert wird. Somit kann der 74-Jährige Weihnachten mit seiner Familie in Frankreich verbringen. Watson saß seit Juli 2024 in Grönland in Untersuchungshaft, der Grund dafür war ein von Japan ausgestellter Haftbefehl wegen früherer Protestaktionen gegen japanische Walfänger.