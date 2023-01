Sängerin fuhr auf der falschen Piste Sarah Connor: Schock bei Ski-Unfall im Familienurlaub

Der Familienurlaub von Sarah Connor in Österreich endete nicht so, wie es sich die Sängerin vorgestellt hatte. In einem Video von Tochter Summer auf Instagram ist zu sehen, dass Sarah am rechten Bein eine Schiene trägt. Den Grund verrrät die 42-Jährige in der Instagram-Story ihrer Tochter.