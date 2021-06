Sarah neben ihrem Julian und Söhnchen Alessio im Stadion. Bildrechte: imago images/Kirchner-Media

Erst vor einer Woche machte die 28-jährige Sängerin auf ihrem Instagram-Kanal öffentlich, dass sie und ihr Freund, der Profi-Fußballer Julian Büscher (27), sich getraut haben. Auf der Fotoplattform zeigte die Sängerin ihren 1,6 Millionen Followern romantische Bilder von sich und ihrem Mann. Sie ganz in weiß, im zarten Spitzenkleid, er im eleganten, grauen Anzug. An ihren Händen funkelnde Eheringe. Für viele überraschend: Aus Sarah Lombardi wurde wieder Sarah Engels. Die Sängerin hat wieder ihren Mädchennamen angenommen und auch ihr Mann heißt mit Familiennamen Engels. Für Sarah Engels ist es bereits die zweite Ehe. Von 2013 bis 2019 war sie mit dem Sänger Pietro Lombardi verheiratet. Die beiden lernten sich bei ihrer gemeinsamen Teilnahme an der achten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" kennen und lieben, 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio zur Welt. Nach der Scheidung behielt sie den Nachnamen Lombardi. Dies hat sich nun mit ihrer zweiten Hochzeit geändert. Alessio wird in Zukunft den Doppelnamen Lombardi-Engels tragen.