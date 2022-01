Sarah Engels , die Ex-Frau des Sängers Pietro Lombardi , spielt in dem Fernsehfilm "Die Tänzerin und der Gangster - Liebe auf Umwegen" die Barfrau Toni, eine allein erziehende Mutter, die hervorragend singt und tanzt. Das passt so gut zu Darstellerin Sarah Engels , dass man schon ahnt, dass die Rolle etwas auf die Darstellerin zugeschnitten wurde. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagt Sarah, dass das Schöne an dem Projekt gewesen sei, dass es noch kein fertiges Drehbuch gegeben habe, als sie dazugestoßen sei.

Sarah Engels im Herbst 2021 vor der Geburt ihrer kleinen Tochter. Bildrechte: IMAGO / Future Image

Zu Sarah's Leben passt auch der Job von Toni. Bevor sich Sarah Engels mit ihrer Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar" in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gesungen hat, hat sie sich mit ähnlichen Jobs ihre Finanzen aufgebessert. Der Agentur sagte sie, dass sie mal in einer Pizzeria gearbeitet habe, auch Autoteile habe sie sortiert. Für sie sei es damals ein riesiger Erfolg gewesen, als sie von 5 Euro auf 5.50 Euro Stundenlohn gestiegen sei. Und noch eine prägnante Parallele gibt es zwischen Sarah und Toni. Toni sei eine echte Löwenmama und damit, so Sarah, könne sie sich identifizieren.