Zwei Jahre nach der Scheidung von Sarah und Pietro Lombardi hat die 28-jährige Sängerin erneut geheiratet. Auch wenn es im Zuge ihrer damaligen Trennung zu einigen Streitigkeiten kam, so war das Verhältnis in letzter Zeit wieder von Freundschaft und Respekt geprägt. Pietro ging vor kurzem sogar so weit zu sagen, dass er bei der Hochzeit von Sarah und Julian auch singen würde. Ob es am Ende tatsächlich dazu kam, ist ungewiss. Sicher ist jedoch, dass Pietro dem frisch verheirateten Paar alles Gute wünscht.

Er gibt Sarah und ihrem Mann Julian nur gute Worte mit auf den Weg. In seiner Instagram-Story teilte der Sänger ein Foto des Paares und schrieb dazu:

Glückwunsch euch zwei. Ich wünsche euch nur das Beste auf eurem gemeinsamen Weg, ihr seid ein tolles Paar. Haltet immer fest an eurer Liebe. Pietro Lombardi Instagram

Ihr gemeinsamer Sohn Alessio wird in Zukunft übrigens den Namen beider Eltern tragen. Wie Sarah in ihrer Instagram-Story verriet, heißt er in Zukunft Alessio Lombardi-Engels. "Pietro und ich haben uns dazu zusammengesetzt und fanden beide, dass es die beste Lösung ist und er so zu beiden die Verbindung hat. Das war mir sehr wichtig", schrieb die Sängerin dazu.