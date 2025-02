Das Problem an der ganzen Sache: Sie hatte nur dieses eine Kleid dabei. Doch Sarah Engels nahm es gelassen. Über den Roten Teppich lief sie kurzerhand im rosa Strickjäckchen und beiger Hose - lässiger Freizeit-Look statt elegantem Abendkleid. Doch im Nachhinein war sie damit wohl doch nicht so zufrieden: "Ich sah aus wie ein Clown. Ich hatte noch so grüne Schuhe an, [...] ich sah wirklich ein bisschen nach Karneval aus."