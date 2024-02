Bildrechte: IMAGO/Bildagentur Monn

In der Klinik, so die 31-Jährige in ihrer Story weiter, würden sich alle sehr lieb um sie kümmern. Außerdem schreibt die Sängerin in einem Post zu einem Foto vor der Operation, dass ein Kreuzbandriss beim Skifahren nicht der Plan gewesen sei, das Leben aber manchmal andere Pläne habe. Die OP sei gut überstanden und somit der größte Schritt geschafft. Sie habe zwar auch Angst davor, in so vielen Dingen ausgebremst zu sein, wisse aber, dass sie nicht aufgeben werde.



Die Sängerin hatte während des Urlaubs mit ihrem Ehemann Julian und ihren zwei Kindern Alessio (8) und Solea (2) einen Ski-Unfall, bei dem ihr Kreuzband gerissen war.