Bildrechte: IMAGO/Future Image

Die Stiftung soll Mädchen und Frauen unterstützen, bestärken und auffangen, schreibt Sarah weiter. Sie sei für Mädchen, "die vergessen wurden oder sich selbst verloren haben, für Mädchen und Frauen, die Gewalt erleben, körperlich oder seelisch, für alle, die wissen sollen 'Du bist nicht allein'.

Sie wisse, so Sarah in ihrem Posting, wie sich dieser Schmerz anfühle. Wie es sei, sich machtlos zu fühlen, gefangen in einer Situation, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint. Sie kenne die Angst, die Zweifel, das Gefühl, eingeschüchtert und allein zu sein. Und genau deshalb möchte sie etwas verändern.