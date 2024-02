Bildrechte: IMAGO/Bildagentur Monn

Ob ein zu gewagtes Outfit, selbstverliebtes Auftreten oder Kritik an ihren Entscheidungen als Mama oder Sängerin: Sarah Engels muss in den Sozialen Medien oft so einiges einstecken. Die ehemalige DSDS-Zweitplatzierte und Ex-Frau von Pietro Lombardi polarisiert und findet im Netz gleichermaßen viele Fans wie Hater. Doch die 31-Jährige ist mittlerweile ein echter Profi und hat sich in den vielen Jahren im Rampenlicht ein "dickes Fell" angeeignet, wie sie sagt:



"Social Media ist mittlerweile ein fester Bestandteil. Es gehört einfach dazu. Es ist super wichtig für Musiker und Personen in der Öffentlichkeit wie mich. Aber natürlich hat das Ganze auch immer Schattenseiten."