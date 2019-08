Wo ich aufgewachsen bin, in Pennsylvania auf dem Land, hört jeder Country-Musik. Das ist eigentlich meine Musik. Und dann, als ich nach Deutschalnd kam, habe ich natürlich Schlager gehört - und ich war total verliebt!

Die talentierte Sängerin begeistert nicht nur mit ihrer schönen Stimme, sondern auch an der Ukulele! Auf ihrem neuen Album, das seit dem 2. August in den Regalen steht, fesselt Sarah Jane Scott mit ihrer unverwechselbaren Mixtur aus deutschem Schlager und amerikanischem Country. "Meine Schlagerwelt" gab sie eine kleine Kostprobe ihres Könnens und dem Sound ihres neuen Albums mit ihrer aktuellen Single "It's a Beautiful Day (Hallelujah)", die live sogar noch besser klingt!