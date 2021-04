Es ist kaum zu glauben, doch Sarah Lombardi ist bereits seit fast zehn Jahren im Musik-Geschäft. Ihre Karriere startete Sarah am 7. Mai 2011 unter ihrem Mädchennamen Sarah Engels in der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS).

Hinter Pietro Lombardi landete sie auf Platz zwei. Während der Show verliebten sich Sarah und Pietro, heirateten 2013 und 2015 wurde Söhnchen Alessio geboren. 2016 gab das Paar dann seine Trennung bekannt. Obwohl Sarah Lombardi eine beeindruckende Stimme hat, ist "Im Augenblick" erst ihr drittes Album. Die junge Frau war oft in Fernseh-Shows zu sehen und hat als bekannte Influencerin mehr als 1,6 Millionen Follower bei Instagram. Es gab auch ein Reality-TV-Format über Sarah & Pietro "Sarah & Pietro... bauen ein Haus" . Bei der Show "The Masked Singer" , die Sarah Lombardi in diesem Jahr gewann, hörte das Publikum endlich einmal wieder die besondere Stimme der 28-Jährigen.

Albumcover "Im Augenblick" - Sarah Lombardi Bildrechte: Sony Music

Besondere Songs sind zum einen "Love is Love", die deutsche Interpretation des 90er-Jahre-Hits "What is Love" von Haddaway und der Titel "Ich". Das ist ein Song, der zwischen all den doch eher fröhlichen Sonnensongs auch Schatten zeigt. Im Titel "Ich" heißt es: "Hab' Menschen verletzt, besonders die, die mich liebten. War nicht immer gerecht zu denen, die's verdienten."



Dass so wenig melancholische Songs auf dem aktuellen Album von Sarah Lombardi zu finden sind, hat einen Grund. Die 28-Jährige ist frisch verlobt und natürlich verliebt. Im Herbst vorigen Jahres gaben sie und ihr Freund, der Fußballer Julian Büscher, bekannt, dass sie sich während eines Urlaubs auf den Malediven das Eheversprechen gegeben haben. Auch das Verhältnis zwischen Sarah und ihrem Ex-Mann Pietro scheint gut zu sein, Pietro hatte vor kurzem angekündigt, bei Sarahs Hochzeitsfeier auftreten zu wollen.