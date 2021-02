Volles Programm für Sarah Lombardi: Am 27. Februar ist die Sängerin bei den SCHLAGERCHAMPIONS mit dabei, am vergangenen Wochenende standen gleich zwei Videodrehs auf dem Plan. Doch wie es mit Plänen leider so oft ist, musste dieser ganz schnell geändert werden: Sarahs 5-jähriger Sohn Alessio hatte sich am Set eine Verletzung zugezogen.