Pietro und Sarah Lombardi auf dem Cover ihres gemeinsamen Albums "Phänomenal". Bildrechte: Polydor/Island

Während Sarah Lombardi sichtlich auf Wolke sieben schwebt, hat ihr Ex-Mann, Pietro Lombardi, derzeit in Liebesdingen kein Glück. Der Schlagersänger hat vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass die Beziehung zu seiner Freundin gescheitert ist.



Für Sarah Lombardi wäre es die zweite Ehe. Zuvor war die Sängerin mit DSDS-Sieger Pietro Lombardi verheiratet, beide haben den gemeinsamen Sohn Alessio. Die Ehe ging 2016 in die Brüche.



Im Februar 2020 waren erste Fotos von Sarah Lombardi und Julian Büscher auf ihren Social-Media-Kanälen aufgetaucht, im Juli war das Paar dann auch gemeinsam mit Lombardis Sohn Alessio (5) im Urlaub in Portugal. Ein Geschwisterchen für Alessio kann sich Sarah Lombardi gut vorstellen, auch das verriet sie in einer ihrer Instagram-Storrys.