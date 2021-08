Nach musikalischer Zwangspause Darum arbeitet Sarah Zucker wieder als Kindergärtnerin

Sarah Zucker hat am vergangenen Freitag ihre neue Single „La vie est belle“ veröffentlicht. Außerdem war sie am Samstagabend zu Gast in der großen Schlagerstrandparty von Florian Silbereisen. Das musikalische Kapitel von Ben Zuckers kleiner Schwester geht also weiter. Im Interview mit "Meine Schlagerwelt" verrät sie, warum sie trotzdem wieder in ihrer alten Kita arbeitet.