Sarah und Ben Zucker zusammen auf der Bühne. Bildrechte: imago images/VIADATA

Ihre erste Single "Zeit um zu gehen" sollte ursprünglich am 13. März erscheinen, doch dann kam die Corona-Krise und wirbelte den Zeitplan durcheinander. Jetzt steht aber ein neues Datum fest: am 5. Juni ist es soweit, dann können wir uns von den musikalischen Künsten der Zucker-Schwester überzeugen.



Dass Sarah Zucker es definitiv ernst meint mit ihrem musikalischen Weg, zeigt sich auch mit der Ankündigung eines ganzen Albums. Am 24. Juli wird deshalb "Wo mein Herz ist" erscheinen.



In der Ankündigung steht, ihr Sound soll "zart, leichtfüßig und doch eingehend" klingen. Also anders als der raue Sound ihres Bruders. Da sind wir schon sehr gespannt.